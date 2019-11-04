Этот контент был опубликован 4 ноября 2019 г. 4:04

Вашингтон. 4 ноября. ИНТЕРФАКС - Как незаконную охарактеризовал госдепартамент США деятельность Китая в Южно-Китайском море.

"Морские претензии КНР в Южно-Китайском море... являются беспочвенными, незаконными и необоснованными", - говорится в поступившем в "Интерфакс" документе госдепартамента США о реализации американской стратегии в Индо-Тихоокеанском регионе.

В нем отмечается, что "эти претензии, не имеющие юридической, исторической или географической ценности, ведут к реальным издержкам других стран".

"Посредством неоднократных провокационных действий, направленных на утверждение своих территориальных притязаний, Пекин препятствует членам АСЕАН получить доступ к более чем $2,5 трлн в извлекаемых энергетических запасах, одновременно способствуя нестабильности и риску конфликтов", - подчеркивает госдеп.

В качестве подтверждения приверженности Вашингтона обеспечению безопасности в регионе в документе говорится, что в настоящее время численность американского военного и гражданского персонала, находящегося в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил США, достигает 375 тыс. человек, и "мы продолжаем укреплять это присутствие".

Стратегия США в регионе была изложена президентом Дональдом Трампом в ноябре 2017 года во Вьетнаме.

1гк гс

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