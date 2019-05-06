Этот контент был опубликован 6 мая 2019 г. 2:43

Вашингтон. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты призвали турецкие власти отказаться от планов начать буровые работы на шельфе в исключительной экономической зоне Кипра во избежание эскалации напряженности.

"США глубоко обеспокоены заявлением Турции о намерениях начать буровые операции на шельфе в районе, объявленном Республикой Кипр его исключительной экономической зоной. Этот шаг является в высшей степени провокационным и может привести к росту напряженности в регионе", - говорится в распространенном заявлении американского госдепартамента.

В нем отмечается, что Соединенные Штаты "требуют от турецких властей прекратить эти операции и призывают все стороны к сдержанности".

Ранее сообщалось, что на шельфе в исключительной экономической зоне Кипра обнаружены запасы газа, Турция уже направила в этот район специальное судно для буровых работ.

1гк тг

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