Этот контент был опубликован 29 апреля 2020 г. 16:37

*** Глава госдепа призвал немедленно освободить необоснованно задержанных граждан США

Вашингтон. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Страны, в которых кто-либо из несправедливо задержанных американцев скончается от последствий заражения коронавирусом COVID-19, понесут за это ответственность, заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео.

"Если вы необоснованно задержали американцев во время этого периода (пандемии COVID-19 - ИФ), и они заразились (коронавирусом) и скончались из-за коронавируса, мы (США) строго привлечем вас к ответственности", - заявил Помпео на брифинге в госдепе.

"Все несправедливо задержанные американцы немедленно должны быть освобождены", - добавил госсекретарь.

1ви ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!