Этот контент был опубликован 17 октября 2019 г. 23:00

Вашингтон. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Власти США в пятницу планируют объявить о введении пошлин против более чем 150 наименований товаров из ЕС, в значительной степени относящихся к традиционным продуктам из Италии, Испании, Франции, Великобритании, Германии.

Такие меры должны последовать вслед за тем, как 2 октября Всемирная торговая организация (ВТО) разрешила США обложить пошлинами товары европейского экспорта общим объемом $7,5 млрд в ответ на незаконное субсидирование Евросоюзом авиастроительного концерна Airbus SE. Затем это решение получило одобрение членов ВТО на специальном заседании, прошедшем в Женеве в понедельник 14 октября.

Это одобрение было последним препятствием для введения США пошлин для европейских товаров. Ранее Вашингтон объявил, что с 18 октября введет ряд пошлин, в том числе 10%-ю пошлину на поставки самолетов из ЕС, а также 25%-ю пошлину для некоторых промышленных и сельскохозяйственных товаров.

Первыми в списке, опубликованном на сайте торгового представителя США, идут пошлины на новые самолеты, произведенные во Франции, Германии, Испании и Великобритании. Против них вводится пошлина в размере 10%.

Именно этих четырех стран касаются основные пошлины, вводимые США, так как их Вашингтон считает ответственными за незаконное субсидирование Airbus. По утверждению США, такое субсидирование Airbus привело к тому, что американская корпорация Boeing не смогла договориться о продажах более чем 300 свои самолетов, и потеряла значительную долю на рынке во всем мире.

В том, что касается французской продукции, то пошлины в 25% коснутся многих видов сыра, причем преимущественно - твердых. Легендарного французского сыра с плесенью рокфор пошлины не затронут. 25-процентные пошлины, согласно плану, будут введены в отношении французских вин.

Также в составленный США список вошли французские, испанские, британские и немецкие оливки.

Среди итальянской продукции, поставляемой в США, пошлины будут действовать, среди прочего, в отношении прошутто, а также - сыров пекорино романо, пармезана, проволоне. Пошлины не касаются оливок и оливкового масла из Италии и вин, в частности, просекко.

В Испании под пошлины подпадают хамон, вино, оливковое масло и апельсины.

В том, что касается Великобритании, то американские пошлины вводятся в отношении экспортируемого в США односолодового виски, а также печенья.

Что касается продукции из Германии, пошлины затронут вафли, а также обжаренный в ФРГ кофе и растворимый кофе.

В ряде случаев пошлины коснутся всех или почти всех стран ЕС. Так, они будут действовать в отношении йогурта, масла, свиных сосисок, вишневого сока, персиков.

Пошлины затрагивают не только продукты питания. Так, 25% пошлинами будут облагаться экспортируемые из Великобритании в США свитеры и жилеты из шерсти и кашемира и хлопковые покрывала, а также экспортируемые из Германии отвертки, топоры и складные ножи. Они также затрагивают оборудование для камер, например, объективы из Германии.

ЕС в ответ на обвинения Вашингтона в субсидировании Airbus SE утверждает, что США сами субсидируют Boeing, и этот спор в рамках ВТО длится уже 15 лет.

Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём предупредила торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, что ЕС готов ответить США введением пошлин на американские товары. ЕС ранее опубликовал предварительный список товаров американского экспорта общим объемом $12 млрд в год, которые будут обложены пошлинами - от кетчупа до игровых консолей.

Сопротивляться нынешней американской торговой политике также пообещали в Париже и Мадриде.

Эксперты призывали американского президента Дональда Трампа отказаться от пошлин, отмечая, что США не смогут ничем заменить подпадающие под них продукты из Европы.

Сам Трамп считает действующие торговые соглашения между ЕС и США несбалансированными и требует их пересмотра. Президент неоднократно угрожал введением пошлин в отношении французского вина.

Сам Трамп, комментируя решение ВТО и предстоящее введение пошлин, заявлял, что ЕС "много лет очень плохо обходился с США в вопросе торговли".

"Хорошая победа!", - написал Трамп в Twitter.

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