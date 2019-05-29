Этот контент был опубликован 29 мая 2019 г. 20:55

Вашингтон. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Представитель госдепа США Морган Ортагус в среду заявила, что американские власти будут добиваться от Ирана прекращения его деструктивной политики.

"Мы будем продолжать оказывать максимальное давление на Иран, чтобы лишить его средств для продолжения деструктивной политики и заставить режим вести переговоры по заключению новой полномасштабной сделки, которая будет отвечать на весь спектр иранской злонамеренной деятельности", - сказала Ортагус, выступая на брифинге.

При этом представитель госдепа США заявила, что действие антииранских санкций очевидно в связи с уменьшением финансирования движения "Хезболла" со стороны Тегерана.

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