Вашингтон. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Представитель госдепа США Морган Ортагус в среду заявила, что американские власти будут добиваться от Ирана прекращения его деструктивной политики.
"Мы будем продолжать оказывать максимальное давление на Иран, чтобы лишить его средств для продолжения деструктивной политики и заставить режим вести переговоры по заключению новой полномасштабной сделки, которая будет отвечать на весь спектр иранской злонамеренной деятельности", - сказала Ортагус, выступая на брифинге.
При этом представитель госдепа США заявила, что действие антииранских санкций очевидно в связи с уменьшением финансирования движения "Хезболла" со стороны Тегерана.
1тэ ар