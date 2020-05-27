Этот контент был опубликован 27 мая 2020 г. 21:34

*** Касающееся АЭС "Бушер" исключение продлят на три месяца

Вашингтон. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Вашингтон намеревается вскоре отменить практически все исключения из санкций против ядерной отрасли Ирана, сообщает в среду газета The Washington Post со ссылкой на ряд нынешних и бывших официальных лиц США, пожелавших сохранить анонимность.

Официальное оглашение этого решения ожидается в четверг.

В частности, США планируют объявить об отмены исключений, касающихся тяжеловодного реактора в Араке и исследовательского реактора в Тегеране. Иностранным компаниям дадут 60 дней, чтобы свернуть деятельность, связанную с этими объектами.

Однако исключение, касающееся АЭС "Бушер", продлят еще на 90 дней, отмечает The Washington Post.

Газета напоминает, что ранее эти исключения позволяли российским, китайским и европейским компаниями продолжать работать с гражданскими ядерными объектами Ирана, не подвергаясь угрозе ограничительных мер со стороны США. Сторонники подобной политики утверждали, что таким образом международные эксперты получали возможность доступа к иранской ядерной программе, которого в противном случае бы не было.

Однако, отмечает газета, противники Ирана в Конгрессе США оказывали давление на госсекретаря Майка Помпео с целью отмены всех санкционных исключений, утверждая, что они дают доступ Тегерану к технологиям, которые можно использовать для создания ядерного оружия.

По данным The Washington Post, Помпео в марте воспротивился продлению исключений из санкций. Глава Минфина США Стивен Мнучин одержал верх в ходе дискуссий в американской администрации: он настаивал, что исключения лучше продлить в условиях, когда Вашингтон критикуют за отказ смягчить санкции против Тегерана в условиях пандемии коронавируса.

Президент Дональд Трамп вывел США из ядерной сделки с Ираном в 2018 году и возобновил санкции против Тегерана. В связи с этим Иран поэтапно сократил свои обязательства по соглашению.

Между тем, Россия строит в Иране АЭС "Бушер". Первый энергоблок АЭС "Бушер" мощностью 1000 МВт был передан иранскому заказчику 23 сентября 2013 года. 10 сентября 2016 года состоялась церемония закладки первого камня строительства второй очереди АЭС "Бушер", включающей энергоблоки NN2 и 3. Сроки строительства второго блока - с 2016 по 2024 годы, первый бетон под блок N3 был залит в ноябре 2019 года, а работы по нему планируется завершить в 2026 году. Суммарная мощность двух энергоблоков составит 2,1 тыс. МВт.

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