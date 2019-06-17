Этот контент был опубликован 17 июня 2019 г. 14:50

Вашингтон. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Администрация США собирается прибегнуть к дополнительным мерам, чтобы пресечь поставки нефти из Венесуэлы на Кубу, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Мы сделаем больше, чтобы предотвратить транспортировку нефти из Венесуэлы на Кубу. Очевидно, каждый раз, как мы вводим санкции, режим (президента Венесуэлы Николаса - ИФ) Мадуро пытается избежать их, так что мы ищем новые пути, чтобы это предотвратить", - сказал он изданию The Washington Free Beacon в интервью, опубликованном в понедельник.

Он уточнил, что Вашингтон будет наращивать давление как на Венесуэлу, так и на Кубу. Болтон выразил уверенность, что, в конце концов, Мадуро лишится власти, однако советник допустил возможность того, что на смену Мадуро может прийти другой функционер его режима.

Болтон отметил, что если заставить кубинских военных и сотрудников служб безопасности покинуть Венесуэлу, то власть Мадуро вскоре закончится.

"У нас тут есть империалистическая сила, Куба, которая в действительности правит Венесуэлой. И какая выгода, какая причина у Кубы делать это? Они получают нефть из Венесуэлы по значительно более низким ценам, чем на международных рынках", - сказал он.

The Washington Free Beacon в свою очередь отмечает, что в Венесуэле находятся 15 тыс. кубинских военных и сотрудников служб безопасности, а Вашингтон пытается выдворить их оттуда.

Кроме этого, Болтон заявил, что венесуэльская оппозиция во время своего выступления 30 апреля была близка к свержению режима Мадуро.

21 января в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил от должности председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Гуайдо. В ответ тот призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны.

Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, ряд стран ЕС и ряд других государств официально признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы или выразили ему поддержку.

Среди тех, кто поддержал победившего на выборах президента Мадуро - Россия, Мексика, Куба, Боливия и Турция. Российские политики на происходящее в Венесуэле и вокруг этой страны отреагировали резко, расценив события 23 января как попытку государственного переворота.

1аю ар

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