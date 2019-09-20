Этот контент был опубликован 20 сентября 2019 г. 18:01

Вашингтон. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Восемь боевиков группировки ИГ (запрещена в РФ) убиты близ города Мурзук на юге Ливии в результате авиаудара США, говорится в пресс-релизе Африканского командования ВС США, обнародованном в пятницу.

"Африканское командование Вооруженных сил США нанесло авиаудар, чтобы ликвидировать террористических лидеров и боевиков и препятствовать террористической деятельности", - заявил глава командования генерал Стивен Таунсенд.

Он отметил, что США вместе с ливийскими партнерами продолжит бороться с терроризмом в Ливии.

В заявлении командования говорится, что ни один мирный житель в результате авиаудара не пострадал.

1ви аю

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