Этот контент был опубликован 11 июня 2019 г. 4:54

Вашингтон. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Министерство юстиции США направило Великобритании официальный запрос об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает Washington Post.

Согласно данным осведомленного чиновника, говорившего с изданием на условиях анонимности, запрос от Минюста США был отправлен в четверг.

По его словам, договор между США и Великобританией предусматривал, чтобы запрос был направлен в течение 60 дней после ареста Ассанжа, который произошел 11 апреля в посольстве Эквадора в Лондоне.

Этот же договор запрещает США преследовать основателя WikiLeaks в судебном порядке за любые предполагаемые преступления, выходящие за рамки тех, что указаны в запросе о выдаче, если только они не произойдут позже.

В настоящее время Ассанж отбывает заключение в Британии. В начале месяца его приговорили к 50 неделям за нарушение условий освобождения под залог.

В апреле 2019 года власти Эквадора разрешили британской полиции зайти в посольство и арестовать основателя Wikileaks, который скрывался там порядка семи лет. Власти Эквадора также разрешили забрать личные вещи Ассанжа.

Минюст США в апреле сообщил, что обвиняет Ассанжа в сговоре с экс-информатором Wikileaks Челси Мэннинг с целью взлома сетей правительственных компьютеров в США.

В Швеции Ассанжа обвинили в изнасиловании в 2010 году, когда он посещал конференцию в Стокгольме. Сам журналист заявлял, что половой акт был по взаимному согласию. Также Ассанжа в Швеции обвиняли в незаконном принуждении и домогательстве, однако эти обвинения были сняты за истечением срока давности.

1вз тг

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