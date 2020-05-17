Этот контент был опубликован 17 мая 2020 г. 22:32

Вашингтон. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Россия столкнулась с серьёзными трудностями при борьбе против коронавируса COVID-19, и США рады помочь, направив аппараты ИВЛ и оборудование для тестирования на наличие инфекции, заявил глава американского госдепа Майк Помпео.

"Да, там действительно непростая ситуация. В особенности, от вируса сильно страдает Москва. Около недели назад или может - чуть больше, наш президент провёл телефонный разговор с президентом Путиным. Президент США согласился направить в Россию существенную помощь: речь идёт об оборудовании для тестирования и об аппаратах ИВЛ. Это оборудование - в пути", - сказал он в интервью Washington Examiner.

"Мы рады, что можем помочь им продержать победу над этим вирусом", - подчеркнул Помпео.

Он отметил, что по целому ряду направлений США могут плодотворно сотрудничать с РФ. В частности, госсекретарь вспомнил, что когда возглавлял ЦРУ, успешно сотрудничал с российской стороной в борьбе против терроризма.

В то же время Помпео напомнил, что у США есть и претензии к действиям РФ, в частности, - в Сирии и на востоке Украины.

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