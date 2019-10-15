Этот контент был опубликован 15 октября 2019 г. 22:17

Вашингтон. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Военные США направляют истребители F-15 и ударные вертолеты AH-64 на север Сирии для "демонстрации силы", сообщил в Twitter корреспондент телеканала Fox News со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Это произошло после того, как силы, поддерживаемые Турцией, подошли "слишком близко" к войскам США в городе Айн-Исса в провинции Ракка.

По данным чиновника, боевики, поддерживаемые Анкарой, "нарушили существующее соглашение" не угрожать американским войскам.

Сообщается, что США по дипломатическим каналам направили официальную жалобу турецким вооруженным силам.

На прошлой неделе в Пентагоне также подтвердили появившуюся в СМИ информацию, что американские военные в окрестностях сирийского города Кобани оказались под огнем турецкой артиллерии. Никто из американцев не пострадал, однако Пентагон потребовал, чтобы Турция свернула все операции, которые могли бы потребовать "оборонительной" реакции американской стороны.

В свою очередь в Минобороны Турции утверждали, что турецкие военные не открывали огонь по американскому наблюдательному посту, и что военнослужащие предпринимают все меры предосторожности.

Турция начала операцию на северо-востоке Сирии в среду. Основной задачей является борьба против курдских ополченцев в приграничных районах.

США выступают против этой операции. Накануне также стало известно, что президент США Дональд Трамп подпишет указ, который наделит министерство финансов США полномочиями вводить санкции против Турции за нарушение прав человека в Сирии или за действия, ведущие к ухудшению обстановки.

1ви ар

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