Этот контент был опубликован 14 июня 2019 г. 0:47

Вашингтон. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Центральное командование США сообщило, что в связи с атакой на танкеры направляют в Оманский залив ракетный эсминец.

"Корабль ВМС США Mason (DDG 87) находится на пути к месту происшествия для оказания помощи", - говорится в сообщении пресс-службы CENTCOM.

Представитель центрального командования подполковник Эрл Браун также сообщил, что все 21 член экипажа, спасенных с нефтяного танкера Kokuka Courageous, находятся на борту эсминца Bainbridge.

Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера - Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.

1вз ад

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