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Этот контент был опубликован 28 мая 2018 г. 13:16 28.05.2018 - 13:16

Вашингтон. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Вашингтон настаивает на заключении Китаем многолетних контрактов на закупку в США сельскохозяйственной продукции и энергоносителей в рамках масштабной торгового соглашения, направленного на сокращение двустороннего торгового дефицита США с Китаем в размере $337 млрд, пишет Financial Times.

Однако такой шаг может сократить закупки Китаем товаров ключевых союзников США - стран ЕС, Австралии, Бразилии и Аргентины.

Министр торговли США Уилбур Росс на этой неделе посетит китайскую столицу с официальным визитом. Как ожидается, он обсудит с китайскими коллегами список товаров, которые КНР сейчас закупает в других странах, но может приобретать у США. Ранее в мае Вашингтон направил такой перечень в Пекин, в числе прочего в него входили нефть и нефтепродукты, сжиженный природный газ, говядина, мясо птицы и соевые бобы.

По словам источников FT, США настаивают на долгосрочных контрактах с Китаем для каждого вида товаров, чтобы снизить потенциальное давление стран по обе стороны Тихого океана на общие китайско-американские торговые договоренности. У Китая будет меньше возможностей отказаться от закупки американской продукции в случае возражений против позиции президента США Дональда Трампа по щекотливым вопросам, включая статус Тайваня, добавляют они.

Между тем в самих США такие соглашения продемонстрируют, что Д.Трамп ориентирован на долгосрочные результаты.

Американские переговорщики также стремятся снять китайские квоты на импорт и добиться изменения регулирования, ограничивающего поставки птицы из США из-за эпидемий птичьего гриппа в прошлом. Вашингтон считает такие ограничения дискриминационными по отношению к США, пишет FT.

По мнению экспертов, отмена таких барьеров может удвоить экспорт сельскохозяйственной продукции США в Китай. В прошлом году США поставили в КНР сельскохозяйственные товары на $19,6 млрд, основной объем составляют соя-бобы, на них приходится $12,4 млрд. Последние пять лет эти показатели менялись слабо.

Министр финансов США Стивен Мнучин, который возглавлял предыдущую американскую делегацию в Китае, говорил о потенциальном увеличении объема экспорта американских энергоносителей на $50-60 млрд в год, то есть в 1,5 раза с текущего уровня. В прошлом году поставки углеводородов из США в Китай достигли рекордной отметки в $130,4 млрд.

Кроме того, Вашингтон хочет добиться других долгосрочных изменений в Китае, включая реформу интеллектуальных прав и изменения стратегии "Сделано в Китае 2025", в рамках которой КНР хочет стать крупнейшим производителем товаров в 10 важнейших отраслях. По словам вашингтонских политиков, масштабные договоренности между США и Китаем будут невозможны без подобных уступок с китайской стороны.

При этом американское деловое сообщество опасается, что С.Мнучин и У.Росс слишком много внимания уделяют сокращению торгового дефицита США, но недостаточным образом защищают интеллектуальные права американских компаний.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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