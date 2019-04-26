Этот контент был опубликован 26 апреля 2019 г. 2:05

Вашингтон. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - США призывают власти Сирии и России пропустить гуманитарный конвой ООН для доставки помощи в лагерь беженцев "Эр-Рукбан", следует из сообщения представителя госдепа Морган Ортагус.

"Соединенные Штаты потрясены решением режима Асада отклонить просьбу ООН о доставке колонны крайне необходимой гуманитарной помощи из Дамаска в лагерь Эр-Рукбан. Мы по-прежнему глубоко обеспокоены ухудшением гуманитарной ситуации в Эр-Рукбане, особенно в преддверии священного месяца Рамадан. Мы настоятельно призываем режим Асада и Россию разрешить поставки международной гуманитарной помощи из Дамаска и немедленно прекратить блокирование торговых путей в лагерь, во избежание дальнейших страданий", - говорится в сообщении госдепартамента.

По словам М.Ортагус, США осуждают любые попытки помешать ООН доставить гуманитарную помощь.

Она отмечает, что большинство жителей лагеря "Эр-Рукбан" составляют женщины и дети, некоторые из которых не ели в течение нескольких дней из-за отсутствия доступа ООН и основных продуктов питания.

"Крайне важно, чтобы ООН имела беспрепятственный и последовательный гуманитарный доступ к тем, кто находится в лагере, и ко всем уязвимым группам населения на всей территории Сирии в соответствии с резолюцией 2449 Совета Безопасности ООН", - подчеркивается в заявлении.

Согласно ему, США не препятствовали и не препятствуют передвижению внутренне перемещенных лиц, желающих покинуть лагерь.

"Любой процесс, облегчающий выезд из Эр-Рукбана, должен гарантировать, что передвижения безопасны, добровольны, проводятся при достойных условиях и координируются с ООН", - говорится в сообщении.

"Мы по-прежнему привержены оказанию жизненно необходимой поддержки всем сирийцам, затронутым конфликтом", - добавляет М.Ортагус.

В лагере "Рукбан" находятся несколько десятков тысяч беженцев. Лагерь расположен в односторонне созданной США зоне деэскалации "Эт-Танф" (граница Сирии и Иордании, рядом с американской базой "Эт-Танф").

Ранее Москва и Дамаск заявляли, что беженцы в "Рукбане" находятся в критическом положении, они испытывают острую нехватку продовольствия, теплых вещей и медикаментов.

1вз бм

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!