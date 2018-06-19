США находятся в контакте с Северной Кореей и ждут выполнения обязательств взятых на себя Пхеньяном на саммите в Сингапуре - госдеп
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Вашингтон. 19 июня. ИНТЕРФАКС - США находятся в контакте с властями КНДР по вопросам выполнения договоренностей саммита в Сингапуре, заявила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.
"Мы продолжаем взаимодействовать с правительством Северной Кореи. Мы с нетерпением ожидаем, что они выполнят свои обязательства, которые они приняли на прошлой неделе в ходе саммита", - сказала она журналистам во вторник.
На вопрос о реакции Госдепа на встречу председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына Х.Нойерт ответила: "Мы внимательно следим за этим".
Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин и Ким Чен Ын провели во вторник переговоры в Пекине. Ким Чен Ын уже дважды посещал Китай и встречался с Си Цзиньпином - в марте и мае текущего года перед встречей с Д.Трампом. Саммит КНДР-США состоялся в Сингапуре 12 июня.
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Интерфакс