Этот контент был опубликован 26 марта 2019 г. 16:48

Вашингтон. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Власти США рассчитывают поставить в Турцию как истребители-бомбардировщики F-35, так и ЗРК Patriot, заявил во вторник глава Пентагона Патрик Шанахан.

"Конечно, мы стремимся к этому. И нам надо, чтобы Турция также купила и ЗРК Patriot", - сказал он на слушаниях в Палате представителей, отвечая на вопрос о том, по-прежнему ли США нацелены на поставки Турции истребителей-бомбардировщиков F-35.

Ранее в марте председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд заявил о сложности ситуации, которая возникла в связи с желанием Анкары одновременно закупать у США F-35, а у РФ - зенитные ракетные комплексы С-400.

"Мы надеемся, что мы сможем найти способ справиться с этим, но это серьезная проблема", - сказал он, выступая на Атлантическом совете.

Ранее в западных СМИ появлялись сообщения, что США могут приостановить подготовку к поставкам Турции F-35 из-за намерения Анкары приобрести у РФ С-400.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в начале марта вновь заявил о том, что Анкара завершит сделку по приобретению российских С-400.

В США же настаивают на варианте, при котором Турцию вместо С-400 купит американские Patriot.

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