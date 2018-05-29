Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Вашингтон. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Власти США по-прежнему нацелены на проведение саммита с КНДР 12 июня, заявила во вторник представитель госдепа Хизер Нойерт.

"Мы по-прежнему планируем добиться этого. Посмотрим, как будут развиваться события", - сказала она на брифинге, отвечая на вопрос, по-прежнему ли Вашингтон считает возможным организовать переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына именно 12 июня в Сингапуре.

во

Neuer Inhalt

Horizontal Line

swissinfo.ch

Тизер

swissinfo.ch in russian

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта










Интерфакс