США нацелены на проведение саммита с КНДР именно 12 июня - госдеп

Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 29 мая 2018 г. 21:33 29.05.2018 - 21:33

Вашингтон. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Власти США по-прежнему нацелены на проведение саммита с КНДР 12 июня, заявила во вторник представитель госдепа Хизер Нойерт. "Мы по-прежнему планируем добиться этого. Посмотрим, как будут развиваться события", - сказала она на брифинге, отвечая на вопрос, по-прежнему ли Вашингтон считает возможным организовать переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына именно 12 июня в Сингапуре. во Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс