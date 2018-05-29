США нацелены на проведение саммита с КНДР именно 12 июня - госдеп
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Вашингтон. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Власти США по-прежнему нацелены на проведение саммита с КНДР 12 июня, заявила во вторник представитель госдепа Хизер Нойерт.
"Мы по-прежнему планируем добиться этого. Посмотрим, как будут развиваться события", - сказала она на брифинге, отвечая на вопрос, по-прежнему ли Вашингтон считает возможным организовать переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына именно 12 июня в Сингапуре.
во
Интерфакс