Этот контент был опубликован 7 октября 2019 г. 10:10

Стамбул. 7 октября. ИНТЕРФАКС - США приступили к выводу своих войск из северных районов Сирии, заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя свой недавний разговор с президентом США Дональдом Трампом.

"После разговора с Трампом начался вывод (американских - ИФ) войск из региона", - цитирует агентство "Анадолу" слова Эрдогана, сказанные в эфире национального телевидения.

Ранее сообщалось, что президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп накануне в ходе телефонного разговора обсудили создаваемую на северо-востоке Сирии зону безопасности.

Позднее в понедельник Белый дом сообщил, что США не будут поддерживать или участвовать в возможной турецкой операции на севере Сирии.

Ряд СМИ ранее в понедельник сообщил, что американские военные начали покидать наблюдательные посты на сирийско-турецкой границе.

Анкара стремиться очистить от экстремистов и бойцов-курдов северные районы Сирии, граничащие с Турцией.

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