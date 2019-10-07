Этот контент был опубликован 7 октября 2019 г. 11:15

(дополненная версия сообщения от 11:10 мск, добавлены 3 - 6-й абзацы)

Стамбул. 7 октября. ИНТЕРФАКС - США приступили к выводу своих войск из северных районов Сирии, заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя свой недавний разговор с президентом США Дональдом Трампом.

"После разговора с Трампом начался вывод (американских - ИФ) войск из региона", - цитирует агентство "Анадолу" слова Эрдогана, сказанные в эфире национального телевидения.

В то же время президент Турции отметил, что Анкара может начать операцию в Сирию в любой момент.

"Мы можем прийти ночью без предупреждения", - заявил он.

"Мы больше не можем мириться с угрозами со стороны террористических групп", - добавил Эрдоган.

Эрдоган также упомянул, что намерен работать с правительствами европейских стран по проблеме пленных боевиков ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ), являющихся выходцами из этих стран Европы. Президент подчеркнул, что Турция "не может присматривать" за этими людьми.

Ранее сообщалось, что президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп накануне в ходе телефонного разговора обсудили создаваемую на северо-востоке Сирии зону безопасности.

Позднее в понедельник Белый дом сообщил, что США не будут поддерживать или участвовать в возможной турецкой операции на севере Сирии.

Ряд СМИ ранее в понедельник сообщил, что американские военные начали покидать наблюдательные посты на сирийско-турецкой границе.

Анкара стремиться очистить от экстремистов и бойцов-курдов северные районы Сирии, граничащие с Турцией.

1ка аю

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