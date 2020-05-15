Этот контент был опубликован 15 мая 2020 г. 19:15

Вашингтон. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп сообщил, что еще 11 января американские ученые начали работать над созданием вакцины против коронавируса.

"Ученые в Национальных институтах здравоохранения начали разрабатывать первую пробную вакцину 11 января". - сказал он.

"Тогда люди еще не знали, что происходит вокруг, а мы уже начали разрабатывать вакцину, даже не зная против кого мы боремся". - добавил Трамп.

Он поблагодарил ученых за их усилия, а также выразил надежду, что "вакцина будет готова к концу года".

1ка ар

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