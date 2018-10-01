США начинают обучение турецких военных для совместного патрулирования города Манбиджа
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Вашингтон. 1 октября. ИНТЕРФАКС - США приступили к тренировкам турецких военных для совместного патрулирования вокруг сирийского города Манбиджа, заявил в понедельник министр Обороны США Джим Мэттис, передает агентство "Ассошиэйтед пресс".
Патрулирование, как ожидается, начнется в октябре.
По словам Дж.Мэттиса, США уже начали предварительный инструктаж турецких военнослужащих.
Обучение ранее было отложено из-за того, что стороны обсуждали детали "дорожной карты" и доставляли на место патрулирования необходимое снаряжение, отмечает агентство.
Патрулирования Манбиджа является частью "дорожной карты", договоренность о которой была достигнута между Вашингтоном и Анкарой в июне. План включает в себя вывод курдских формирований из Манбиджа.
В середине июня Турция и США начали независимое друг от друга патрулирование по линии, отделяющей город Манбидж от подконтрольных Турции территорий.
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Интерфакс