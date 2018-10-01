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Этот контент был опубликован 1 октября 2018 г. 21:05 01.10.2018 - 21:05

Вашингтон. 1 октября. ИНТЕРФАКС - США приступили к тренировкам турецких военных для совместного патрулирования вокруг сирийского города Манбиджа, заявил в понедельник министр Обороны США Джим Мэттис, передает агентство "Ассошиэйтед пресс".

Патрулирование, как ожидается, начнется в октябре.

По словам Дж.Мэттиса, США уже начали предварительный инструктаж турецких военнослужащих.

Обучение ранее было отложено из-за того, что стороны обсуждали детали "дорожной карты" и доставляли на место патрулирования необходимое снаряжение, отмечает агентство.

Патрулирования Манбиджа является частью "дорожной карты", договоренность о которой была достигнута между Вашингтоном и Анкарой в июне. План включает в себя вывод курдских формирований из Манбиджа.

В середине июня Турция и США начали независимое друг от друга патрулирование по линии, отделяющей город Манбидж от подконтрольных Турции территорий.

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