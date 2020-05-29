Этот контент был опубликован 29 мая 2020 г. 21:57

*** Президент грозит санкциями тем, кто подрывает автономию Гонконга

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Вашингтон. 29 мая. ИНТЕРФАКС - США начнут лишать Гонконг привилегированного статуса, поскольку он перестал быть обособленной составляющей КНР, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

Трамп пояснил, что, по мнению США, Гонконг недавно де-факто "перестал быть автономной составляющей (Китая - ИФ)".

"Китай заменил свое обещание следовать принципу "одна страна - две системы" на принцип "одна страна - одна система", - заявил Трамп в Белом доме.

"Мы начнем рассматривать отказ от ряда привилегий", - сказал он, пояснив, что это касается, в частности, торговли и соглашений об экстрадиции.

Трамп добавил, что США отзовут статус самостоятельной таможенной территории Гонконга, а также введут санкции в отношении должностных лиц, которые "прямо или косвенно подрывают автономию Гонконга". "Наши действия будут решительными и значительными", - заявил президент США.

Власти США, Австралии, Канады и Великобритании накануне опубликовали совместное заявление, в котором выражается глубокая обеспокоенность в связи с решением Пекина распространить на Гонконг законодательство о национальной безопасности.

Советник президента США Роберт О'Брайан заявил в интервью телеканалу NBC, что Вашингтон может ввести санкции против Китая, если Пекин с помощью законопроекта о национальной безопасности "захватит" Гонконг.

В заявлении госсекретаря Майка Помпео, размещенном на сайте госдепа, уточнялось, что Гонконг впредь не может рассчитывать на прежний особый подход США к этому региону.

Ранее на этой неделе премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в докладе на сессии ВСНП подтвердил, что Пекин намерен создать "стабильные правовые системы и механизмы правоприменения для защиты национальной безопасности в Гонконге".

Это вызвало новую волну протестных акций в Гонконге, на время прекратившихся в конце прошлого года после начала распространения коронавируса.

В прошлом США заключили ряд соглашений с Гонконгом, дающих тому особый статус при торговле. Также стороны договорились об условиях экстрадиций.

В Вашингтоне заявляли о стремлении заключать двусторонние соглашение с Гонконгом в самых разных сферах, включая культуру, образование, торговлю, инвестиции с целью поддерживать существование принципа "одна страна - две системы в Китае".

В 1842 году Гонконг стал британской колонией. Однако существенная его часть была арендована в 1898 году на 99 лет у империи Цин. Великобритания после образования независимого Китая продолжала признавать этот договор. В результате в 1997 году контроль над Гонконгом был передан Китаю. Согласно совместной китайско-британской декларации и Основному закону Гонконга, ему до 2047 года предоставлялась широкая автономия. Такие аспекты как оборона и внешняя политика становились прерогативой КНР, тогда как власти Гонконга сохраняли право принимать самостоятельные решения во многих других сферах.

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