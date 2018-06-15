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Этот контент был опубликован 15 июня 2018 г. 12:21 15.06.2018 - 12:21

Дубай. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Лидер пакистанских талибов (движение запрещено в РФ) Мулла Фазлулла ликвидирован в результате удара беспилотника ВВС США в провинции Кунар на востоке Афганистана, сообщает в пятницу американский телеканал Си-Эн-Эн со ссылкой на афганское руководство.

Пресс-секретарь министерства обороны Афганистана Мохаммад Радманиш подтвердил Си-Эн-Эн, что мулла Фазлулла, который руководил пакистанскими талибами с 2013 года был убит во время атаки в среду.

Представитель американского контингента в Афганистане Мартин О'Доннелл подтвердил, что ВС США провели атаку по уничтожению М.Фазуллы вблизи пакистанской границы.

1кю ар

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