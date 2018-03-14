США на заседании комиссии по контролю СВПД в Вене будет представлять директор по политическому планированию госдепа
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Вашингтон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Директор по политическому планированию госдепартамента США Брайан Хук возглавит американскую делегацию на заседании совместной комиссии по контролю за выполнением Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщил в среду госдеп США.
Очередное заседание комиссии состоится в Вене 16 марта под председательством генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы Хельги Шмид.
СВПД был заключен в июле 2015 года в Вене Ираном и "шестеркой" посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ).
Новый президент США Дональд Трамп раскритиковал СВПД и пригрозил выйти из этой сделки, если не будет увеличено время контроля за атомными объектами Ирана и если документ не будет распространен на ракетную программу Тегерана.
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Интерфакс