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Вашингтон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Директор по политическому планированию госдепартамента США Брайан Хук возглавит американскую делегацию на заседании совместной комиссии по контролю за выполнением Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщил в среду госдеп США.

Очередное заседание комиссии состоится в Вене 16 марта под председательством генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы Хельги Шмид.

СВПД был заключен в июле 2015 года в Вене Ираном и "шестеркой" посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ).

Новый президент США Дональд Трамп раскритиковал СВПД и пригрозил выйти из этой сделки, если не будет увеличено время контроля за атомными объектами Ирана и если документ не будет распространен на ракетную программу Тегерана.

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