Брюссель. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - США на саммите НАТО в Лондоне заявят от необходимости адаптации альянса к таким угрозам, как терроризм и "российская агрессия", заявила официальный представитель госдепартамента США Морган Ортэгус.

"Здорово быть здесь, в Великобритании, вместе с президентом и госсекретарем Помпео на встрече лидеров стран НАТО. На этой неделе мы подчеркнем необходимость адаптировать альянс к реагированию на такие угрозы, как терроризм и российскую агрессию, равно как и на другие глобальные выводы", - написала во вторник Ортэгус в своем микроблоге в твиттере.

Саммит НАТО пройдет в Лондоне 3-4 июля.

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью, опубликованном во вторник рядом европейских газет, заявил, что страны альянса не считают Россию врагом, однако при необходимости готовы дать ответ на ее действия.

"Мы не определяем Россию таким образом, - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос о том, является или нет Россия врагом НАТО. - Мы просто даем ответ там, где есть такая необходимость. Мы должны отдавать себе отчет в том, что то, что мы увидели на Украине, не должно повториться в отношении члена НАТО".

"Через присутствие сил НАТО в Польше и балтийских странах мы направляем России мощный сигнал: если случится нападение на Польшу или балтийские страны, то ответит весь альянс. Таким образом, мы предотвращаем нападение, в этом и состоит цель НАТО", - добавил Столтенберг.

В то же время он подчеркнул: "Мы не видим никакой непосредственной угрозы для кого-либо из наших союзников".

Столтенберг сообщил ранее, что отношения с Россией станут одной из тем саммита НАТО. "Мы также обсудим Россию и будущее режима контроля над вооружениями", - сказал он. "Наш двусторонний подход - оборона и диалог - остается в силе", - подтвердил генсек альянса.

Он заявил, что союзники по Североатлантическому альянсу видят стратегический вызов со стороны России, а не непосредственную угрозу. "Мы не видим сейчас никакой непосредственной угрозы от России в отношении какого-либо из союзников по НАТО, - объяснил Столтенберг. - Но то, что мы видим, это стратегический вызов. Мы видим Россию, которая много инвестирует в новые военные возможности, включая ядерные".

1ак яч

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