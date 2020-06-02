Этот контент был опубликован 3 июня 2020 г. 1:42

Вашингтон. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в беседе с премьером-министром Индии Нарендрой Моди пообещал предоставить аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на следующей неделе, сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джад Дир.

"Сегодня президент Дональд Трамп беседовал с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Лидеры двух стран обсудили "Большую семерку", ответные меры по COVID-19 и вопросы региональной безопасности", - сообщил Дир в твиттере.

"Президент был рад объявить, что Соединенные Штаты будут готовы отправить первую партию из 100 аппаратов ИВЛ в Индию на следующей неделе", - добавил он.

1вз бм

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции