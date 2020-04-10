Этот контент был опубликован 10 апреля 2020 г. 14:45

*** Мера касается и иностранных круизных лайнеров в территориальных водах США

Вашингтон. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Лайнеры американских круизных компаний с пятницы в рамках сдерживания распространения коронавируса не смогут выходить в плавания как минимум до середины июля в соответствии с постановлением Центра по контролю и предотвращению заболеваний США.

Центр постановил, что решение будет действительно в последующие сто дней, если только министерство здравоохранения США не отменит режим чрезвычайной ситуации в связи с COVID-19 или если сам Центр не внесет изменения в принятый документ.

Постановление Центра также касается и передвижения всех круизных лайнеров в территориальных водах США, которое также приостанавливается на этот же срок.

Ранее команды нескольких круизных лайнеров, на борту которых были выявлены случаи заражения коронавирусом, испытывали сложности со швартовкой в портах разных стран. Среди них были и лайнеры американских круизных компаний.

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