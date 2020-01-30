Этот контент был опубликован 30 января 2020 г. 17:56

Вашингтон. 30 января. ИНТЕРФАКС - США на 60 дней продлили исключения из антииранских санкций по четырем случаям, заявил в четверг спецпредставитель Госдепартамента по Ирану Брайан Хук.

"Дополнительно США продлевает на 60 дней действие исключений (из санкций - ИФ) по четырем случаям для Ирана, которые позволяют продолжить проекты по нераспространению, которые сдерживают ядерную активность Ирана", - сказал Хук на брифинге в госдепе.

"Мы будем пристально следить за развитием ситуации с ядерной программой Ирана", - подчеркнул он.

Он отметил, что госсекретарь США Майк Помпео может в зависимости от ситуации принять другое решение.

Ранее США неоднократно продлевали введенные исключения из санкций за не связанную с распространением ядерного оружия деятельность на ядерных объектах в Араке, Фордо и Бушере.

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