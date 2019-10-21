Вашингтон. 21 октября. ИНТЕРФАКС - США, несмотря на обеспокоенность действиями РФ, не стоит выходить из Договора по открытому небу, говорится в статье в издании The Wall Street Journal, написанной экс-главой Пентагона Уильямом Перри, бывшим госсекретарем Джорджем Шульцем и экс-сенатором Сэмюэлем Нанном.
"Величайшее достижение дипломатии в период после "холодной войны" может быть вскоре перечеркнуто, если, как об этом широко сообщается, некоторые сотрудники администрации (президента США Дональда - ИФ) Трампа добьются своего, и США в одностороннем порядке выйдет из договора. Такой поступок был бы серьезной ошибкой", - указывается в статье.
Ее авторы призвали Трампа отвергнуть призывы отказаться от Договора и отметили необходимость решать территориальные и политические проблемы, сложившиеся между Россией и ее соседями, не путем аннулирования международных соглашений, а через "профессиональную прагматичную дипломатию".
"Вместо того, чтобы выходить из соглашений по безопасности, которые помогали США и их союзникам управлять рисками, исходящими от Москвы, Вашингтону следует удвоить долговременные усилия (по соблюдению - ИФ) зарекомендовавших себя стратегий и договоров по контролю над вооружениями, которых добились администрации предыдущих президентов (США - ИФ)", - также говориться в статье.
В ней напоминается, что за время действия Договора было совершено более 1426 полетов, в том числе свыше 500 полетов самолетов США над территорией России, причем РФ является "наиболее хорошо проверяемой страной-участницей Договора".
Идея "Открытого неба" впервые была представлена общественности президентом США Дуайтом Эйзенхауэром в 1955 году в целях обеспечения двустороннего наблюдения за военной деятельностью США и СССР. Однако в то время американское предложение со стороны советского руководства поддержки не нашло. И только в конце 1980-х - начале 1990-х годов к ней вернулись как к многосторонней инициативе в области контроля над вооружениями.
Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года, вступил в силу 1 января 2002 года. В нем участвуют 34 государства Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). ДОН предназначен для воздушного мониторинга военной деятельности стран, содействия в выполнении существующих и будущих соглашений в области контроля вооружений, предотвращения кризисных ситуаций и охраны окружающей среды.
Однако в начале октября американские СМИ сообщали, что администрация президента США Дональда Трампа может вскоре огласить планы по выходу из Договора по открытому небу.
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