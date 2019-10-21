Вашингтон. 21 октября. ИНТЕРФАКС - США, несмотря на обеспокоенность действиями РФ, не стоит выходить из Договора по открытому небу, говорится в статье в издании The Wall Street Journal, написанной экс-главой Пентагона Уильямом Перри, бывшим госсекретарем Джорджем Шульцем и экс-сенатором Сэмюэлем Нанном.

"Величайшее достижение дипломатии в период после "холодной войны" может быть вскоре перечеркнуто, если, как об этом широко сообщается, некоторые сотрудники администрации (президента США Дональда - ИФ) Трампа добьются своего, и США в одностороннем порядке выйдет из договора. Такой поступок был бы серьезной ошибкой", - указывается в статье.

Ее авторы призвали Трампа отвергнуть призывы отказаться от Договора и отметили необходимость решать территориальные и политические проблемы, сложившиеся между Россией и ее соседями, не путем аннулирования международных соглашений, а через "профессиональную прагматичную дипломатию".

"Вместо того, чтобы выходить из соглашений по безопасности, которые помогали США и их союзникам управлять рисками, исходящими от Москвы, Вашингтону следует удвоить долговременные усилия (по соблюдению - ИФ) зарекомендовавших себя стратегий и договоров по контролю над вооружениями, которых добились администрации предыдущих президентов (США - ИФ)", - также говориться в статье.

В ней напоминается, что за время действия Договора было совершено более 1426 полетов, в том числе свыше 500 полетов самолетов США над территорией России, причем РФ является "наиболее хорошо проверяемой страной-участницей Договора".

Идея "Открытого неба" впервые была представлена общественности президентом США Дуайтом Эйзенхауэром в 1955 году в целях обеспечения двустороннего наблюдения за военной деятельностью США и СССР. Однако в то время американское предложение со стороны советского руководства поддержки не нашло. И только в конце 1980-х - начале 1990-х годов к ней вернулись как к многосторонней инициативе в области контроля над вооружениями.

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года, вступил в силу 1 января 2002 года. В нем участвуют 34 государства Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). ДОН предназначен для воздушного мониторинга военной деятельности стран, содействия в выполнении существующих и будущих соглашений в области контроля вооружений, предотвращения кризисных ситуаций и охраны окружающей среды.

Однако в начале октября американские СМИ сообщали, что администрация президента США Дональда Трампа может вскоре огласить планы по выходу из Договора по открытому небу.

1аю де

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!