Этот контент был опубликован 12 сентября 2019 г. 12:05

Париж. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - США ненадолго заняли первое место по объему экспорта нефти в мире, обогнав Саудовскую Аравию и РФ, сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

"Напоминанием производителям о том, что конкуренция за долю на рынке усиливается, стали предварительные данные, согласно которым в июне США ненадолго обошли Саудовскую Аравию и Россию и стали номер один в мире по валовому объему экспорта", - отмечается в документе.

С начала текущего года рост производства в США замедлился: в июне добыча была всего на 45 тыс. баррелей в сутки выше, чем в декабре.

"Несмотря на это, объем производства по-прежнему сильно растет в годовом исчислении, увеличившись на 1,25 млн б/с (в первом полугодии - прим.ИФ), при этом в 2020 году ожидается подъем на 1 млн б/с", - сообщается в отчете МЭА.

оь мв

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!