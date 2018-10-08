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Этот контент был опубликован 8 октября 2018 г. 20:53 08.10.2018 - 20:53

Вашингтон. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Глава Национального экономического совета США Ларри Кудлоу заявил, что США следует прикладывать больше усилий для развития энергетической отрасли и, таким образом, противодействовать политике России.

"Нам нужна инфраструктура для трубопроводов - на востоке, на западе. Доставлять (газ - ИФ) на северо-восток, доставлять в Европу и оспорить российскую гегемонию на природный газ и на сжиженный природный газ", - сказал Л.Кудлоу изданию "Хилл".

"Это осуществимо. Мы в самом деле должны сконцентрироваться на энергетическом секторе", - отметил он.

По его словам, через "пару лет" США смогут добывать в день до 15 млн баррелей нефти, и что США "обгоняют" Россию и Саудовскую Аравию. Он добавил, что природного газа в нефтегазоносном бассейне, расположенном в штатах Техас и Нью-Мексико, так много, что его пока не получается использовать, и его сжигают.

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