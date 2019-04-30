Вашингтон. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - США следует ввести дополнительные санкции против российского руководства в рамках мер по укреплению безопасности американской избирательной системы, заявил лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер.
"Необходимо ввести дополнительные санкции против президента Путина и других противников, которые рассматривают возможность предпринять похожую враждебную активность", - говорится в послании сенатора коллегам по Сенату.
При этом сенатор упомянул два двухпартийных законопроекта - "Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA) и "Акт о защите выборов от угроз посредством установления "красных линий" (DETER Act), которые, по словам Ч.Шумера, следует рассмотреть.
По его мнению, вмешательство России в выборы 2016 года было "скоординированной и изощренной атакой на основы (американской - ИФ) демократии - на избирательную систему США".
По словам Ч.Шумера, кроме санкций, необходимы и другие меры по укреплению безопасности избирательной системы США. Он напомнил, что согласно оценкам ФБР, иностранные державы попытаются вмешаться в президентские выборы 2020 года и в последующие выборы.
При этом сенатор посетовал на то, что администрация США на фоне обнародования доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве РФ в 2016 году не демонстрирует достаточно желания дать адекватный ответ на вмешательство во внутренние дела США.
В марте 2019 года команда Р.Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору США Уильяму Барру. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом президента США Дональда Трампа.
Затем Минюст США опубликовал отредактированную версию доклада Р.Мюллера.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в опубликованном докладе Р.Мюллера нет аргументированных доказательств того, что Россия вмешивалась в американские выборы, в Кремле подобные обвинения отвергают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В том виде, в каком он опубликован, доклад Мюллера не содержит какой-либо новой информации, вся эта информация так или иначе выходила в разных СМИ", - сказал Д.Песков журналистам.
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