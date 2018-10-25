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Этот контент был опубликован 25 октября 2018 г. 13:31 25.10.2018 - 13:31

Вашингтон. 25 октября. ИНТЕРФАКС - США отказываются возобновлять переговоры с Китаем о торговле до тех пор, пока Пекин не предложит конкретных мер для устранения проблем, на которые неоднократно жаловался Вашингтон, пишет The Wall Street Journal.

Как заявили изданию представители обеих сторон, в список неурегулированных претензий входит принудительная передача технологий американскими компаниями в Китае.

Создавшаяся ситуация ставит по угрозу встречу президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, запланированную на конец ноября на саммите лидеров G20 в Буэнос-Айресе. И в Вашингтоне, и в Пекине надеялись, что это мероприятие разрядит напряженную обстановку и улучшит торговые отношения двух стран.

"Если Китай хочет, чтобы встреча на сессии G20 стала значимой, нам необходимо провести подготовительную работу. И если они не дадут нам информации, трудно представить, что из этого что-то выйдет", - сказал WSJ представитель американской администрации, пожелавший остаться неизвестным.

Компании США рассчитывали, что прогресс будет достаточным для того, чтобы администрация Трампа приостановила план повысить ввозные пошлины на китайские товары стоимостью $200 млрд с 10% до 25% с 1 января.

Переговоры между США и Китаем приостановлены с середины сентября, когда китайская делегация отменила поездку в Вашингтон, в том числе из-за объявления о предстоящих новых пошлинах. С тех пор Пекин добивался возобновления обсуждений, в том числе через замминистра финансов Дэвида Малпасса. Однако Д.Малпасс с одобрения Белого дома отказался от каких-либо дискуссий до тех пор, пока китайская сторона не предоставит официальное предложение, сообщили WSJ информированные источники.

Китай не спешит формулировать конкретные предложения, чтобы не раскрывать все карты, отмечает издание. Вместе с тем в Пекине опасаются, что Д.Трамп может написать в Twitter или опубликовать заявление со всеми конфиденциальными подробностями, чтобы стопроцентно добиться уступок.

У КНР есть основания опасаться, что так произойдет, признает WSJ: в 1999 году, когда шли переговоры о вступлении Китая во Всемирную торговую организацию (ВТО), президент Билл Клинтон отклонил предложения китайской стороны со значительными уступками. А затем Белый дом опубликовал эти предложения, чтобы у Пекина не было возможности дать задний ход. Дома китайских переговорщиков раскритиковали те, кто не был готов к таким уступкам, и потребовались месяцы новых консультаций, чтобы вернуться к изначальному варианту.

Служба финансово-экономической информации

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