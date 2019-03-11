Вашингтон. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в понедельник заявил, что Вашингтон не будет игнорировать вопрос о зарубежных финансовых структурах, которые помогают президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.
"Соединенные Штаты не останутся безучастными в ситуации, когда зарубежные финансовые организации содействуют незаконным транзакциям, преимущество от которых получают Мадуро и его соратники. Эти организации укореняют коррупцию, которая разорила Венесуэлу", - написал Дж.Болтон в своем аккаунте в Twitter.
Его слова прозвучали после того, как ранее США ввели санкции против российско-венесуэльского Еврофинанс Моснарбанк. Как следует из сообщения OFAC, банк подпал под санкции за связь с государственной нефтяной корпорацией Венесуэлы PDVSA, которая сама недавно была включена в SDN List.
Глава американского Минфина Стивен Мнучин отметил, что санкции, введенные против Еврофинанс Моснарбанка, подтверждают решимость США преследовать сторонников Николаса Мадуро.
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