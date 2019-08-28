Этот контент был опубликован 28 августа 2019 г. 19:39

Вашингтон. 28 августа. ИНТЕРФАКС - США не станут публиковать политическую часть плана по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке до тех пор, пока в Израиле не пройдут выборы, сообщил в среду спецпосланник президента США по ближневосточному мирному процессу Джейсон Гринблатт.

"Мы решили, что мы не будем публиковать мирную концепцию (или ее части) до тех пор, пока в Израиле не пройдут выборы", - написал он в "Твиттере".

В прошлом месяце на конференции в Бахрейне США обнародовали экономическую часть своего плана ближневосточного урегулирования. Он предусматривает инвестиции в размере $50 млрд в экономику Палестины.

Парламентские выборы в Израиле запланированы на 17 сентября. Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху не удалось сформировать коалицию по итогам парламентских выборов, состоявшихся в апреле, и парламент принял решение о самороспуске и проведении очередных выборов.

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