Вашингтон. 6 июня. ИНТЕРФАКС - В Вашингтоне не видят, как Турция может развеять опасения Соединенных Штатов относительно приобретения ею российской системы ПВО С-400, заявил в четверг исполняющий обязанности заместителя помощника министра обороны США по делам Европы и НАТО Эндрю Уинтернитц.
"С нашей точки зрения нет никаких мер, которые могли бы уменьшить нашу обеспокоенность по этому поводу", - заявил он на мероприятии в Институте мира США.
"Мы непрерывно ведем переговоры с Анкарой и будем продолжать этот активный диалог", - добавил он.
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