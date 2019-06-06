Этот контент был опубликован 6 июня 2019 г. 19:04

Вашингтон. 6 июня. ИНТЕРФАКС - В Вашингтоне не видят, как Турция может развеять опасения Соединенных Штатов относительно приобретения ею российской системы ПВО С-400, заявил в четверг исполняющий обязанности заместителя помощника министра обороны США по делам Европы и НАТО Эндрю Уинтернитц.

"С нашей точки зрения нет никаких мер, которые могли бы уменьшить нашу обеспокоенность по этому поводу", - заявил он на мероприятии в Институте мира США. Уинтернтц пояснил, что американская сторона убеждена, что РФ при помощи радаров С-400 может получить важную информацию о характеристиках истребителей-бомбардировщиков США F-35.

"Мы непрерывно ведем переговоры с Анкарой и будем продолжать этот активный диалог", - добавил он.

Американская сторона ранее неоднократно заявляла, что не намерена поставлять Турции истребители-бомбардировщики F-35, если Анкара одновременно с этим получит от России С-400. Так, по словам представителя госдепартамента США Морган Ортагус, Вашингтон может прекратить участие Турции в программе F-35 и применить против Анкары санкции в рамках закона CAATSA из-за закупок у России С-400.

По мнению наблюдателей, в Вашингтоне опасаются, что приобретение Анкарой С-400 позволит рассекретить системы F-35, и эти самолеты станут уязвимыми для российской системы ПВО.

7 мая российский источник сказал "Интерфаксу", что подготовку турецких военных для эксплуатации С-400 планируется начать в июне.

24 апреля глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил агентству, что первые поставки систем С-400 Турции запланированы на июль.

Министр обороны Турции Хулуси Акар в марте заявлял, что размещение С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.

ЗРК С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

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