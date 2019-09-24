Этот контент был опубликован 24 сентября 2019 г. 17:56

Нью-Йорк (ООН). 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал ситуацию с невыдачей виз российским делегатам 74-й сессии Генассамблеи ООН возмутительной и пообещал, что произошедшее не останется без ответа.

"Это возмутительная ситуация, не первый раз уже они (США - ИФ) пренебрегают своими обязательствами принимающей страны, мешают работать", - сказал Полянский "Интерфаксу" в штаб-квартире ООН.

Он подчеркнул, что "это не останется без последствий".

"Будем думать. Международному сообществу пора сделать практические выводы", - заявил Полянский.

По словам дипломата, "похоже на то, что США хотят еще больше ухудшить свои отношения с Россией", и назвал последний шаг Вашингтона "неразумным и недальновидным".

Глава МИД РФ Сергей Лавров затронет тему невыдачи американских виз ряду членов делегации РФ в своем выступлении на Генассамблее ООН, сообщил ранее во вторник журналистам глава комитета Совета Федерации по международным делам Косачев.

Среди не получивших визы США членов делегации РФ, планировавших поехать на Генассамблею ООН, - семь сотрудников МИД РФ, включая главу генсекретариата министерства Бутина, эта ситуация будет обсуждаться с генсеком ООН, сообщил Косачев.

Глава комитета по международным делам Госдумы Слуцкий в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) заявил, что ему тоже не выдали визу на ГА ООН.

О том, что заместителю главы дипмиссии США в РФ выражен протест в связи с невыдачей американских виз членам делегации РФ, направлявшимся на Генеральную ассамблею ООН, заявил замглавы МИД России Рябков.

В посольстве США в Москве отказались комментировать ситуацию с невыдачей виз членам российской делегации.

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