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Этот контент был опубликован 24 сентября 2018 г. 18:05 24.09.2018 - 18:05

Вашингтон. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в понедельник заявил, что американские войска останутся в Сирии до тех пор, пока вооруженные силы Ирана находятся за пределами иранских границ.

"Войска США не покинут Сирию до тех пор, пока иранские войска находятся за пределами границ Ирана", - сказал он на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Госсекретарь США Майк Помпео в свою очередь заявил, что США "активно борются с подрывной деятельностью Ирана".

"Мы больше не будем мириться с плохим поведением Ирана в Ираке", - подчеркнул он, в то время как Дж.Болтон уточнил, что США не ставят перед собой цели добиться смены режима в Тегеране, но ждут от иранских властей "серьезных перемен в поведении".

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