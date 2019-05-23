Этот контент был опубликован 23 мая 2019 г. 9:46

Стамбул. 23 мая. ИНТЕРФАКС - США не выдвигали Турции каких-либо ультиматумов с требованием отменить в ближайшем времени сделку на поставки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, заявил замглавы МИД Турции Явуз Селим Кыран.

"На официальном уровне ничего подобного не было. В марте США обновили предыдущее предложение по поставкам зенитных ракетных комплексов Patriot. На самом деле, мы считаем, что речь шла об этом предложении", - цитирует агентство "Анадолу" его слова журналистам.

Он напомнил, что контракт на поставки С-400 является решенным делом, и что Турция ранее направила в Россию группу военных, которые будут обучаться использованию С-400.

Американский телеканал CNBC во вторник со ссылкой на источники сообщил, что США якобы дали Турции срок до конца первой недели июня на то, чтобы отменить закупки С-400 и вместо них приобрести зенитные ракетные комплексы Patriot.

Ранее сообщалось, что Турция приобретает четыре дивизиона зенитных ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф", сумма контракта составляет $2,5 млрд.

Американская сторона неоднократно заявляла, что не намерена поставлять Турции F-35, если Анкара одновременно с этим получит от России С-400.

По мнению наблюдателей, в Вашингтоне опасаются, что приобретение Анкарой С-400 позволит рассекретить системы F-35 и самолеты станут уязвимыми для российской системы ПВО.

1аю ар ан

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