Этот контент был опубликован 17 мая 2019 г. 17:19

Стамбул. 17 мая. ИНТЕРФАКС- Никакие новые санкции США не помешают реализации проекта "Северный поток-2", в котором Европа заинтересована не меньше России, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Что касается "Северного потока", то процесс уже обрёл необратимый характер, более 50 процентов проектов уже реализовано", - сказала Матвиенко журналистам в пятницу во время визита в Турцию, комментируя законопроект сенаторов США о новых санкциях против России, которые могут коснуться проекта "Северный поток-2".

"Евросоюз поддерживает этот проект, они в нем заинтересованы не меньше чем Россия, это взаимовыгодный коммерческий экономический проект. Я уверена, что остановить никакими законами этот проект уже невозможно. Он будет завершен и обязательства всех сторон будут исполнены", - подчеркнула спикер.

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