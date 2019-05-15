Вашингтон. 15 мая. ИНТЕРФАКС - США готовы искать пути к сотрудничеству с Россией в вопросах, где интересы двух стран пересекаются, но не собираются проходить мимо существующих в отношениях между ними проблем, заявил госсекретарь Майк Помпео.

"Это не значит, что мы проходим мимо. Это касается поиска решений, компромиссов, аспектов, по которым наши интересы пересекаются, чтобы добиться прогресса в разблокировании тех сложных проблем, с которыми мы сталкиваемся", - сказал Помпео журналистам на борту самолета по итогам сочинских переговоров.

Он отметил, что Вашингтон "не проходит мимо" тех вопросов, по которым у США и России существуют разногласия. При этом он упомянул Украину, российское "вмешательство" в американские президентские выборы 2016 года, подчеркнув, что Соединенные Штаты "продолжат делать все, чтобы обеспечить безопасность выборов 2020 года".

По словам Помпео, США пытаются "поддерживать отношения (с Россией - ИФ) на высоком уровне".

"Это важно. Президент Трамп очень ясно дал понять, что он хочет, чтобы мы совместно это обеспечили, и мы - я стремился сделать это сегодня с министром иностранных дел Лавровым и президентом Путиным", - отметил госсекретарь.

Он добавил в то же время, что "каждый из нас очень четко представлял себе, куда мы были готовы пойти, и вещи, которые мы готовы сделать, но мы продолжаем работать над каждым из этих вопросов".

1гк тг

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