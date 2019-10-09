Этот контент был опубликован 10 октября 2019 г. 0:58

Вашингтон. 10 октября. ИНТЕРФАКС - США не давали Турции "зеленый свет" для проведения операции на севере Сирии, заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью PBS NewsHour.

"Да, это просто ложь. Соединенные Штаты не давали Турции зеленый свет", - сказал Помпео.

При этом госсекретарь уклонился от ответа, возьмет ли США на себя ответственность за результаты турецких атак, в том числе в случае гибели мирных жителей или если ИГИЛ (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) снова возродится.

"Мы собираемся работать над тем, чтобы у ИГИЛ не было халифата, который простирается через широкую полосу Сирии и Ирака, как было, когда президент вступил в должность", - сообщил он.

"Мы продолжим делать то, что необходимо, чтобы защитить американский народ от этой угрозы, но это не только в Сирии", - добавил госсекретарь.

"Это (угроза ИГИЛ - ИФ) исходит из Ирака. Есть еще дюжина других стран, где угроза радикального исламского терроризма продолжает существовать, и мы, Соединенные Штаты, должны убедиться, что мы размещаем наши силы, наши ресурсы надлежащим образом, чтобы уменьшить эту угрозу для США", - отметил Помпео.

Ранее в среду ВС Турции приступили к операции в приграничных районах на северо-востоке Сирии. Ее главная цель - очистить эту территорию от бойцов курдских военизированных формирований.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Родник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГИЛ в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка Сирийская национальная армия. Согласно плану, основной задачей является создание свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы.

Турция считает террористами курдские Отряды народной самообороны (YPG) из-за их связей с "Рабочей партией Курдистана", которая внесена Анкарой в список террористических организаций.

Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и от террористов. Однако затем реализация этого совместного плана забуксовала, и Анкара решила действовать самостоятельно.

Президент США Дональд Трамп в преддверии операции решил отвести на новые позиции часть американских военных на севере Сирии. Это сделано, чтобы они не находились в районе боевых действий. Вместе с тем, в американском конгрессе представители обеих партий раскритиковали решение американского президента, сочтя, что он фактически бросил на произвол судьбы курдов, помогавших в свое время США бороться против террористической группировки ИГ.

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