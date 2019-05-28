Брюссель. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Американские власти не давали президенту Украины Владимиру Зеленскому конкретных советов по поводу назначений на ключевые должности, заявил во вторник спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

"Мы не давали конкретных советов по поводу назначения тех или иных людей. Мы сфокусированы на принципах управления (Украиной - ИФ) и на программе, которую он (Зеленский - ИФ) будет претворять в жизнь", - заявил Волкер во время видеобрифинга.

Он в то же время напомнил, что украинцы многого ожидают от Зеленского, и тому следует внимательно продумывать свой имидж и то, какие сигналы от посылает согражданам.

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