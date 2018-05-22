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Этот контент был опубликован 22 мая 2018 г. 20:17 22.05.2018 - 20:17

Вашингтон. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Вице-президент США Майк Пенс во вторник заявил, что Вашингтон не шел и не пойдет ни на какие уступки Пхеньяну в преддверии готовящейся встречи лидеров КНДР и США Ким Чен Ына и Дональда Трампа.

"Наши планы относительно саммита сохраняются. Ничего не изменилось в политике США. Нам не предлагали никаких уступок, и мы ни на какие не шли", - заявил М.Пенс в интервью Fox News Radio.

Вице-президент подчеркнул, что США будут сохранять экономические и дипломатические санкции против Северной Кореи для того, чтобы добиться сворачивания программ КНДР по разработке ядерного оружия и баллистических ракет.

"Я знаю, что президент (Дональд Трамп - ИФ) пытается мирным путем добиться того, чего весь мир ждет десятилетия", - подчеркнул М.Пенс.

На 12 июня 2018 года запланирована встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре. Ранее Ким Чен Ын заявлял, что саммит может быть отменен, если США не заинтересованы в улучшении взаимоотношений, а единственная цель переговоров - добиться от КНДР денуклеаризации.

бф ар

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