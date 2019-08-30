Этот контент был опубликован 30 августа 2019 г. 19:50

Киев. 30 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - США не должны вмешиваться во внутренние и внешние дела Украины, равно как и требовать от Киева делать выбор между ними и Китаем, заявил посол КНР на Украине Ду Вэй, комментируя высказывания советника президента США по вопросам нацбезопасности Джона Болтона во время визита в Киев.

"Китай никогда не выражался безответственно касательно внутренней и внешней политики Украины, никогда не требовал, чтобы Украина выбрала между Китаем и США. И США не должны нагло вмешиваться во внутренние и внешние дела Украины, так же, как и требовать от Украины выбирать между Китаем и США ", - сказал посол в ходе брифинга в Киеве в пятницу.

Он отметил, что в ходе своего визита Болтон проявил интерес к китайско-украинскому сотрудничеству в сфере военных технологий.

"Я хотел бы сказать, что сотрудничество в сфере военных технологий, конечно же, является важной составляющей делового сотрудничества между Китаем и Украиной, которое также основано на принципах взаимной выгоды и обоюдного выигрыша", - сказал Ду Вэй.

Посол назвал безответственными слова Болтона об инициативе "Один пояс, один путь", когда советник президента США сказал, что Китай использует эту инициативу как "долговую дипломатию".

"Мы уверены, что с придвижением "Одного пояса, одного пути" Китай и Украина будут в дальнейшем иметь еще больше проектов сотрудничества", - отметил он.

"Если Украина поддается долговому давлению, то не со стороны китайцев. Если уж Украине угрожает долговая яма, то так называемая яма выкопана не китайцами", - подчеркнул при этом Ду Вэй.

др

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