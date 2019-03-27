Этот контент был опубликован 27 марта 2019 г. 15:29

Вашингтон. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в среду заявил, что бюджетный запрос госдепа на следующий финансовый год cформирован с учетом необходимости противостояния попыткам РФ и Китая получить стратегическое преимущество на мировой арене.

"Наш бюджетный запрос поможет выполнить наши дипломатические цели в разных областях. Во-первых, мы сделаем так, чтобы Россия и Китай не смогли получить стратегическое преимущество в эру конкуренции сверхдержав", - сказал он, выступая на заседании комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США.

Говоря о других направлениях, над которыми будет работать госдеп, он заверил, что США продолжат добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Кроме того, М.Помпео отметил, что Вашингтон будет оказывать поддержку венесуэльскому народу для "восстановления демократии".

"Мы также продолжим противостоять злонамеренному поведению Ирана", - добавил он.

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