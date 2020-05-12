Этот контент был опубликован 12 мая 2020 г. 18:51

Вашингтон. 12 мая. ИНТЕРФАКС - Добыча нефти в Ливии, упавшая с 1,2 млн б/с в конце 2019 года до 80 тыс. б/с в апреле текущего года, вряд ли восстановится до конца года, говорится в ежемесячном прогнозе управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

"С учетом продолжения гражданской войны в Ливии, EIA не ожидает, что добыча вырастет до конца 2020 года. Как только экспортные терминалы и месторождения откроются, Ливия сможет увеличить производство до уровня установленной мощности, несмотря на низкие цены в относительно короткое время", - отмечает управление.

Ливийская национальная армия во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром начала блокировать объекты нефтяной промышленности с 18 января накануне международных переговоров в Берлине по нормализации ситуации в Ливии. К этим объектам относятся морские экспортные терминалы, месторождения и нефтепроводы на востоке и юго-востоке страны.

За период с середины января по 5 апреля валютные потери страны от остановки работы нефтегазовой промышленности страны превышают $3,95 млрд.

Ранее руководство NOC предупреждало, что при сохранении нынешней ситуации добыча нефти в Ливии может сократиться до минимума в 75 тыс. б/с.

NOC вновь выступила против препятствования работе нефтяной промышленности. При этом компания указывает, что отрасль работает в интересах всего ливийского народа, поэтому блокирование нефтяных объектов наносит ущерб прежде всего гражданам страны.

Сс фф ав*

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!