Вашингтон. 17 июня. ИНТЕРФАКС - США рассматривают все возможные, включая военные, меры в ответ на действия Ирана в регионе, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"В последние 40 дней мы наблюдали целый ряд действий (со стороны Ирана - ИФ), и не только атаки не на два, а на четыре коммерческих судна (атаки на два танкера в Оманском завивке на минувшей неделе и на два танкера в порту ОАЭ в мае - ИФ). Это стало вызовом международным нормам свободы судоходства. Соединенные Штаты в связи с этим рассматривают весть спектр действий" - сказал дипломат в интервью телеканалу CBS.

"Мы уверены, что сможем предпринять ряд действий, которые могут восстановить сдерживание, это является нашей миссией", - добавил Помпео.

В ответ на вопрос ведущей, включают ли эти меры вооруженный ответ Тегерану, Помпео сказал: "Конечно, конечно. Президент рассмотрит все, что мы должны сделать, чтобы получить уверенность - это правильно".

Госсекретарь заявил, что все меры против Ирана будут носить законный характер, однако не ответил прямо на вопрос о том, будет ли администрация добиваться санкции конгресса на применение военной силы.

"Я не хочу вдаваться в гипотезы, но американский народ должен быть уверен в том, что действия, которые Соединенные Штаты предпринимают при президенте Трампе, всегда будут законными, всегда будут соответствовать нашей Конституции", - подчеркнул Помпео.

По его словам, "мы всегда будем выполнять сложные задачи по защите американских интересов, где бы они ни находились", повторив, что "каждый из вариантов, которые мы рассматриваем, будет полностью законным".

При этом дипломат, отвечая на вопрос о том, будут ли США применять военную силу только для защиты судоходства в Ормузском проливе, или же готовы нанести удар по Тегерану, сказал: "О Боже! Президент уже заявил, что не хочет развязывать войну".

Помпео, комментируя замечание ведущей о том, что далеко не все партнеры США уверены, что последняя атака осуществлена Ираном, сказал, что у Вашингтона есть неопровержимые доказательства.

"Мы уверены, что Иран спровоцировал это нападение. Я не могу больше делиться разведданными, но я бы не утверждал этого, если бы разведывательное сообщество не убедилось, что это так", - отметил Помпео, добавив, что не может раскрывать другие данные, основанные на разведывательной информации.

1гк ад

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