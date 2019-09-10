Этот контент был опубликован 10 сентября 2019 г. 12:48

Вашингтон. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - В Вашингтоне не исключают возможностей введения санкций в отношении российской компании "Роснефть" из-за увеличения торговли нефтью из Венесуэлы, сообщил во вторник спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс в ходе телефонного брифинга.

"Да, это может быть. Пока мы не прибегли к этой мере", - сказал он, заявив, что "Роснефть" закупает увеличенные объемы нефти из Венесуэлы и перепродает ее.

Государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA с января 2019 г находится под американскими санкциями.

"В какой-то момент мы будем должны рассмотреть вопрос о том, как ведет дела "Роснефть", и как мы хотели бы отреагировать на это", - добавил Абрамс.

Как сообщала сама "Роснефть" в своем отчете, в I полугодии 2019 года компания более чем в 2 раза увеличила закупки нефти на международном рынке (до 109,7 млн баррелей), в том числе из-за поставок из Венесуэлы в счет ранее выданных предоплат.

Ранее "Роснефть" поясняла, что поставки в рамках предоплаченных (до ведения санкций) контрактов не нарушают санкционный режим и разрешены американскими властями.

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